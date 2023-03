A Lugagnano di Sona arriva il primo "Mercatino del riuso"

La giornata ecologica del 12 marzo sarà animata dalla prima edizione del Mercatino dell’uso e riuso che si terrà dalle ore 10 alle ore 16 in via XXVI Aprile a Lugagnano di Sona. Il progetto organizzato dall’assessorato alle attività economico produttive del Comune di Sona ha l’obiettivo di vivacizzare il tessuto sociale e commerciale locale, incoraggiando il riuso di numerosi oggetti che, nello scambio, possono trovare nuova vita «L'iniziativa sperimentale del "Mercatino dell'uso e riuso" assume valore di strumento culturale, di approccio ad una nuova economia che favorisce il riutilizzo e lo scambio di beni estendendo il loro ciclo di vita e diminuendo la produzione di rifiuti — afferma l’assessora Elena Catalano —. La prima tappa sarà il 12 marzo nella frazione di Lugagnano, con una giornata da trascorrere all’aria aperta, grazie anche alla chiusura del traffico, per riappropriarsi della libertà di incontrarsi e fermarsi a parlare per strada, di godere con calma delle attività del paese».

Un mercato riservato alla vendita diretta o al baratto da parte di privati cittadini residenti nel Comune di Sona e associazioni che allontana il consumismo esasperato per abbracciare l’utilità di beni che, nelle mani di altri proprietari, possono scrivere nuove storie. Sarà previsto anche uno spazio espositivo speciale riservato ai ragazzi e ai bambini che desiderano scoprire il piacere della condivisione, del baratto e mettere alla prova le proprie abilità imprenditoriali–commerciali. Le aziende possono invece aderire solo per la realizzazione di attività didattiche e dimostrative legate all’importanza del riutilizzo e alla tutela ambientale. L’organizzazione del mercato è stata affidata, con apposito provvedimento comunale, alla DBA ITALIA ODV che fornisce informazioni al 338 3823468, mentre per partecipare come espositori è necessario registrarsi, dalle ore 8 di venerdì 24 febbraio alle ore 12 di giovedì 9 marzo sino all’esaurimento dei posti disponibili, sul sito dell’associazione al link: https://amici.fondazionedba.org/sona-uso-e-riuso-2023/.

Una giornata che pone l’accento sulla necessità di tutelare l’ambiente ma anche la persona, soprattutto quando vive una condizione di fragilità. Domenica 12 marzo, grazie alla promozione della Giornata delle malattie rare ad opera della DBA ITALIA ODV, sarà possibile prendere consapevolezza dei bisogni di una comunità che, solo in Italia, conta oltre 2 milioni di malati: «L'Anemia di Diamond Blackfan è una malattia rara del sangue. L’obiettivo della campagna di UNIAMO promossa dalla Federazione Italiana Malattie Rare è portare l’attenzione di tutti i cittadini, delle Istituzioni e del Governo sulle sfide e sulle difficoltà che le persone con malattia rara incontrano durante il loro percorso verso la diagnosi, che mediamente richiede 4,1 anni trascorsi tra solitudine, paura e incomprensione».