Arriva il "Mercatino del ponte" a Porto di Legnago

L'Associazione PortoBello in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per la serata di giovedì 15 Luglio 2021 a Porto di Legnago (VR), in Via Lung'Adige Scrami dalle ore 18 alle ore 24 il Mercatino del Ponte.

L'evento prevede la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed introvabili idee regalo per la casa ed il tempo libero; bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia con degustazioni e specialità alimentari dolci e salate stagionali; prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Il programma della serata prevede dalle ore 19 l'apertura degli stand gastronomici che proporranno deliziose pietanze legate al territorio, tanta birra e...gustose sorprese. La Serata sarà allietata con Musica dal vivo; esibizioni varie ed animazioni per grandi e bambini.

Informazioni e contatti

Per info manifestazione e partecipazione come espositore: 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...