Il secondo mercatino di inizio estate a Porto di Legnago

La Parrocchia di Porto di Legnago (Vr), l'Associazione Portobello in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Venerdì 25 Giugno 2021, a Porto di Legnago (Vr), in Via Carmagnani e nel Piazzale della Chiesa, dalle ore 18 alle ore 22 il "II° Mercatino di inizio Estate", che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con simpatiche ed originali Idee Regalo, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il Mercatino è organizzato in occasione della tradizionale Sagra dei SS. Patroni Pietro e Paolo.

Il programma della Manifestazione prevede:

dalle ore 18 l'apertura del II° Mercatino di inizio Estate;

alle ore 19 distribuzione del Risotto (su prenotazione);

alle ore 21 concerto Gruppo bandistico Salieri Città di Legnago con l'esibizione delle Majorettes Twirlovers A.S.D. di Bovolone.

Informazioni e contatti

Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

