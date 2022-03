Il Mercatino da Forte dei Marmi arriva a Legnago

Potrebbe sembrare una coincidenza, ma altro non è che il frutto di una preziosa collaborazione. Così, proprio qualche giorno d’anticipo sull’inizio della primavera, l’associazione culturale Vivi Legnago riporta in città lo shopping targato 200% Forte dei Marmi, perfetto per i primi acquisti stagionali. Più precisamente, domenica 13 marzo, il Mercatino da Forte dei Marmi ritroverà i tanti appassionati del Versilia Style presenti nel veronese.

Appuntamento, quindi, a Legnago, in via Roma, via XX Settembre e via Matteotti. Dalle 8 alle 19, sarà possibile dedicarsi allo shopping di qualità, nell’abituale cornice gioiosa che ricorda la vacanza e che regala tanta spensieratezza.

Tante le novità di primavera, fra pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Presenti, come sempre, raffinata biancheria casa, pizzi e lingerie, profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche. Nello specifico, come ama sottolineare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, «il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa».

Informazioni e contatti

Domenica 13 marzo ppuntamento a Legnago con Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato. Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.