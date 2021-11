Il Mercatino da Forte dei Marmi arriva a Legnago

Fra i vari aspetti che caratterizzano il Mercatino da Forte dei Marmi c’è quello di creare collaborazioni, sinergie, se non addirittura amicizie, con le varie realtà presenti nei territori ospitanti. Ed è grazie all’Associazione culturale Vivi Legnago che il più giovane consorzio da Forte dei Marmi torna con grande piacere nel veronese.

Parliamo dell’evento di domenica 28 novembre, per l’appunto a Legnago: dalle 8 alle 19, i tanti appassionati del Versilia Style troveranno in via Roma, via XX Settembre e via Matteotti l’offerta commerciale che ben conoscono, perfetta anche per le idee regalo di Natale, più quella cornice gioiosa che ricorda una splendida vacanza e che regala tanta spensieratezza.

Nello specifico, poi, come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni da operatori di grande esperienza: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal solito prodotto di massa”.

Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

Domenica 28 novembre, quindi, appuntamento a Legnago, con Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato!

Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.