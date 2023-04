Il mercatino da Forte dei Marmi a Legnago

Quest’anno, la Festa del 25 aprile arriva in coda ad un ponte di ben quattro giorni. Per i fortunati che possono goderseli tutti, si aggiunge anche la possibilità di partecipare all’evento ormai noto come “Non il Solito Mercato”! Torna, infatti a Legnago, il Mercatino da Forte dei Marmi, sempre su invito dell’associazione culturale Vivi Legnago.

Dalle 8 alle 19, appuntamento in via Roma, via XX Settembre e via Matteotti, con quella sorta di “spettacolo” che riesce a mettere insieme elementi unici nel loro genere: ovvero l’alta qualità delle proposte a prezzi molto competitivi e in un contesto per nulla “ingessato”, ma assolutamente informale, divertente che ricorda quello della vacanza in Versilia.

Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le “chiccherie” per gli amici a 4 zampe.

Tutti articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa, come ama ricordare il presidente Alessandro Mattei. Martedì 25 aprile, appuntamento a Legnago con Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato! Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.