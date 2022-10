Per la festa di Ognissanti a Legnago arriva il Mercatino da Forte dei Marmi

Martedì 1 novembre, grazie all’iniziativa di Vivi Legnago, alla festa si aggiunge lo shopping di qualità con gli Originali al 200% da Forte dei Marmi. Di solito, se c’è un invito, c’è una festa. E stavolta è proprio così, perché l’invito dell’associazione culturale Vivi Legnago arriva proprio in occasione della festa di Ognissanti.

Come sempre, per il Mercatino da Forte dei Marmi è un piacere rispondere all’appello che, prontamente, rigira ai tanti appassionati del Versilia Style presenti nel veronese. Appuntamento, quindi, martedì 1 novembre, a Legnago dove il Mercatino da Forte dei Marmi torna orgoglioso dei tanti successi riscontrati nelle principali località turistiche e centri cittadini della penisola. Per quanto riguarda Legnago, la location scelta è sempre in via Roma, via XX Settembre e via Matteotti. Dalle 8 alle 19, torna lo shopping di qualità a prezzi competitivi che, in più, viene vissuto dalle come una esperienza collettiva appagante, fatta di simpatia, leggerezza, ironia.

Nello specifico, poi, come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, «il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni dai nostri consorziati: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa». Pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

Martedì 1 novembre, torna a Legnago Il Mercatino da Forte dei Marmi: non il solito mercato! Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.