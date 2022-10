A Villafranca di Verona "Merc’ANT in Rosa"

Anche quest’anno il mese di ottobre si tinge di rosa e a Villafranca di Verona, lo fa in compagnia di Fondazione ANT. Arriva, sabato 15 e domenica 16 ottobre, il “Merc’ANT in Rosa” organizzato dalle volontarie villafranchesi di Fondazione ANT per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione oncologica femminile.

L’iniziativa, creata dalle donne per le donne, darà la possibilità di sostenere la mission di ANT, che da ormai 45 anni si occupa di garantire assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e, dal 2004, di organizzare progetti di prevenzione oncologica gratuita per la cittadinanza.

Sia sabato che domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, presso il Charity Point “Da Cuore a Cuore” in via Messedaglia 170 a Villafranca di Verona sarà possibile fare un gesto che vale doppio. Infatti, l’iniziativa sarà l’occasione per fare dello shopping solidale e allo stesso tempo del bene: si troveranno abbigliamento vintage, accessori, bigiotteria, libri, oggettistica per la casa e una piccola merceria solidale che offerti a fronte di una donazione simbolica permetteranno alle équipe mediche di continuare ad operare sul territorio a sostegno della sofferenza!

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il 345 1536190, scrivere a anna.vicentini@ant.it oppure visitare il sito www.ant.it/veneto.