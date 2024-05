Mercatino del collezionismo, usato e antiquariato: inaugura per la prima volta "Bussolengo Antica"

Nel mese di maggio debutterà una novità assoluta a Bussolengo che per la prima volta il suo mercatino del collezionismo, dell’usato, modernariato e antiquariato. Si chiama "Bussolengo Antica" e si terrà, per una prima fase, il secondo sabato del mese durante i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre. Il mercatino sarà collocato nella zona di via Mazzini e Piazza 26 Aprile.

Il primo appuntamento sarà sabato 11 maggio. Si partirà con circa quaranta banchi che coloreranno la piazza davanti al municipio per proporre ai visitatori un viaggio nel tempo, tra oggetti antichi, porcellane, libri, e arredi di modernariato e antiquariato.

Gli espositori, hobbisti o privati potranno partecipare inviando una mail a bussolengoantica@gmail.com o contattando i seguenti numeri di telefono: 3921881973 o 3392451.

Bussolengo Antica / Locandina ufficio stampa Comune di Bussolengo