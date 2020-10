Le bancarelle di Dolcè

Domenica 25 ottobre dalle ore 14 alle ore 20 presso il Paladolcè a Dolcè (Vr), si terrà il consueto mercatino mensile di hobbistica. Non mancheranno creatività e fantasia per idee regalo originali e in tema Halloween. Il tutto nel contesto bellissimo della Valdadige,Terra dei Forti. Per le norme vigenti anti Covid-19 si richiede l'obbligo della mascherina.

