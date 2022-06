Al Teatro Romano in prima nazionale va in scena il "Il Mercante di Venezia" con Franco Branciaroli

Venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022 alle ore 21.15 sul palco del Teatro Romano di Verona va in scena in prima nazionale lo spettacolo "Il Mercante di Venezia" di William Shakespeare. Protagonista sarà Franco Branciaroli, per la regia di Paolo Valerio. Produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Centro Teatrale Bresciano, Teatro de Gli Incammina.

Siamo a Venezia nel XVI secolo in una società dove il denaro muove il destino degli uomini, dove prestiti e investimenti azzardati hanno conseguenze imprevedibili. Bassanio, giovane gentiluomo veneziano, vorrebbe la mano di Porzia, ricca ereditiera di Belmonte. Per corteggiarla degnamente domanda al suo amico Antonio, il mercante di Venezia, di prestargli tremila duca.

Per recuperare la somma necessaria entra in scena l'usuraio Shylock, figura sfaccettata, misteriosa, crudele nella sua sete di vendetta, ma che spiazza gli spettatori suscitando anche la loro compassione. Un ruolo per attori di rango, che trova in Franco Branciaroli un interprete di grande temperamento e di magnetico carisma.

Web: https://www.spettacoloverona.it