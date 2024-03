Al Cinema Teatro David di Cadidavid ospita lo spettacolo "Melodie Rosa"

Mercoledì 27 Marzo alle ore 21, il Cinema Teatro David di Cadidavid ospita lo spettacolo ‘Melodie Rosa’ organizzato dalla Circoscrizione 5^ in collaborazione con l’associazione “Istinti Artistici”.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Internazionale per i diritti delle donne, non sarà un semplice spettacolo musicale, ma un viaggio attraverso diverse forme di espressione artistica in cui si esibiranno, oltre alla Merysse Band, anche la band e i vari artisti del Liceo Scientifico ‘G. Galilei’ di Verona con le proprie creazioni.

L’intento della serata sarà quello di celebrare, attraverso l’arte e la musica, la forza, la bellezza ed il talento femminili, offrendo spunti di riflessione su temi di grande attualità quali i diritti delle donne, ma anche inclusione, accoglienza e solidarietà.

L’evento è stato presentato dal presidente della Circoscrizione 5^ Raimondo Dilara e dalla presidente dell’associazione Istinti Artistici Maria Teresa De Pierro. Lo spettacolo, con inizio alle 21, è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.