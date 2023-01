Mellow Mood live al The Factory di San Martino Buon Albergo il 27 gennaio 2023. I Mellow Mood, capeggiati dagli inarrestabili gemelli del reggae, sono pronti per iniziare questo 2023 proseguendo con il Mañana Tour, che nei prossimi due mesi li porterà in tutta Europa. Reduci dalla pubblicazione del loro sesto album Mañana, che ha riscosso un enorme successo tra gli addetti ai lavori e il pubblico che ha potuto ascoltarne i brani anche dal vivo nei numerosi festival in cui hanno suonato durante la scorsa estate, i Mellow Mood sono ora pronti per riprendere l?attività live.

Il primo appuntamento sarà il 26 gennaio a Salisburgo (Austria), per poi continuare a Verona e Cesena; in Italia la band pordenonese passerà anche da Trento, Bergamo e Genova, continuando di fatto il tour nei club iniziato lo scorso autunno. A febbraio sarà possibile vedere i Mellow Mood in cinque capitali dell?Europa dell?est: Zagabria (Croazia), Belgrado (Serbia), Sofia (Bulgaria), Bucarest (Romania) e Lubiana (Slovenia).

Il tour proseguirà passando da Klagenfurt (Austria), per poi continuare con tre date in Portogallo (Lisbona, Faro e Agueda), cinque in Regno Unito (Liverpool, Londra, Manchester, Birmingham e Bristol), ma anche in Francia (Brétigny Sur Orge), Germania (Dortmund) e, per la prima volta, in Irlanda (Dublino).

Altre date verranno annunciate presto ed è possibile trovare tutte le informazioni su: mellowmoodmusic.com.