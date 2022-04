Melissa Aldana Quartet in concerto al Teatro Ristori di Verona

Giovedì 21 aprile alle ore 20 la rassegna Jazz del Teatro Ristori ospiterà la prima musicista donna e la prima musicista sudamericana a vincere il Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. La pluripremiata sassofonista Melissa Aldana: figlia d’arte di Marcos Aldana, definita dal Washington Post come rappresentante di “un nuovo senso di possibilità e direzione nel jazz”, sarà accompagnata nelle performance da Lage Lund alla chitarra, da Pablo Menares al basso e da Kush Abadey alla batteria.

Nel suo primo quartetto jazz “Visions”, la sassofonista Melissa Aldana collega il suo lavoro all’eredità di artisti latini che l’hanno preceduta, creando un percorso per la propria espressione. Ispirata dalla vita e dalle opere di Frida Kahlo, Aldana crea un parallelo tra le sue esperienze come sassofonista donna in una comunità dominata dagli uomini e le esperienze di Kahlo come artista visiva femminile che lavora per affermarsi in un paesaggio dominato dagli uomini. Nella sua prima registrazione per il quartetto jazz, Aldana aggiunge una nuova dimensione al suo suono, dando vita a un movimento trasformativo di espressione e identità. Aldana è nata a Santiago, Cile.

Ha iniziato a suonare il sassofono all’età di sei anni, sotto l’influenza e l’insegnamento del padre Marcos Aldana, anche lui sassofonista professionista. Aldana ha iniziato con il contralto, influenzato da artisti come Charlie Parker, Cannonball Adderley e Michael Brecker. Tuttavia, dopo aver ascoltato per la prima volta la musica di Sonny Rollins, è passata al tenore; il primo sassofono tenore che ha usato era un Selmer Mark VI che apparteneva al nonno. Ha iniziato ad esibirsi nei jazz club di Santiago nella prima adolescenza.

Nel 2005, dopo averlo incontrato mentre era in tournée in Cile, è stata invitata dal pianista Danilo Pérez a suonare al Panama Jazz Festival, oltre a una serie di audizioni presso scuole di musica negli Stati Uniti. Come risultato di queste presentazioni, ha continuato a frequentare il Berklee College of Music di Boston, dove i suoi tutor comprendevano Joe Lovano, George Garzone, Frank Tiberi, Greg Osby, Hal Crook, Bill Pierce e Ralph Peterson. Aldana si è laureata alla Berklee nel 2009, trasferendosi a New York per studiare con George Coleman. Ha registrato il suo primo album, Free Fall, pubblicato su Inner Circle Music di Greg Osby nel 2010. Le sue esibizioni dal vivo in questo periodo includevano concerti al Blue Note Jazz Club e al Monterey Jazz Festival, e il suo secondo album, Second Cycle, è uscito nel 2012.

Nel 2013, a 24 anni, è stata la prima musicista donna e la prima musicista sudamericana a vincere il Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition, in cui suo padre era stato semifinalista nel 1991. Il premio era una borsa di studio di 25.000 dollari, e un contratto discografico con Concord Jazz. Riferendo la sua vittoria, il Washington Post ha descritto Aldana come rappresentante “un nuovo senso di possibilità e direzione nel jazz”.

