"Melina" in scena al Teatro Dim

Cosa succederebbe se un fiore improvvisamente iniziasse a parlare? Un bel giorno, un signore al parco legge il giornale tranquillamente seduto su di una panchina, quando una voce proveniente dal ramo di un albero lo chiama: è un piccolo fiore. Inizia così una tenera amicizia. Improvvisamente, il fiore inizia a perdere i petali, a cambiare forma. Si spaventa e teme di essere malato, ma in realtà è solo il principio di una trasformazione, quella a cui il fiore era destinato fin da sempre, ovvero diventare una mela! Con queste premesse, inizia una divertente antologia di racconti e aneddoti in cui le mele la fanno da protagonista, storie che serviranno a infondere coraggio al neo frutto per affrontare il proprio destino.

Quando: 20/02/2022 alle ore 16

Dove:Teatro comunale DIM- Castelnuovo del Garda

Biglietti: 5 euro

Per maggiori info: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/teatro-famiglie-2021-22/.