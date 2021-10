A Verona tona la fantastica Melegatti Christmas Run , la corsa dei "Babbi Natale"

Le quote di iscrizione comprendono: 6 euro. Iscrizione ragazzi under 18 (gratis fino a 10 anni compiuti) con Pettorale, Cappellino di Babbo Natale e Pacco Natale (no bottiglia di vino); 12 eruro Iscrizione adulto senza vestito, è compreso Pacco Natale e pettorale; 18 euro

Domenica 19 dicembre sarà un giorno di grande festa per Verona, si tornerà a correre la tradizionale Melegatti Christmas Run Verona, la corsa dei “Babbi Natale” che porteranno allegria nel centro di Verona. Da mesi c’è grande fermento dietro le quinte di Gaac Veronamarathon 2007 Asd, società organizzatrice che da anni cura la realizzazione di un evento di grande successo, come la Verona Marathon del prossimo 21 Novembre che festeggerà il 20° compleanno, insieme si svolgeranno anche la 7^ Zero Wind Cangrande Half Marathon e la Avesani Last 10 k, quest’ultima sia in forma competitiva che non competitiva.

MELEGATTI CHRISTMAS RUN – Mancano due mesi all’appuntamento con la tradizionale Melegatti Christmas Run Verona, manifestazione che lo scorso anno causa Covid19 si è svolta in formato virtuale con un buon successo, radunando oltre 1500 adesioni di “babbi” e “babbe” che hanno portato il cuore e gli auguri di Natale di Verona per le strade di tutto lo Stivale. Grazie all’allentamento delle misure sanitarie relative alla pandemia da Covid19, quest’anno sarà possibile tornare a festeggiare insieme nel centro di Verona, un fiume rosso di Babbi Natale invaderà le strade. Partenza alle ore 9 del 19 dicembre da Piazza Bra, in pieno centro di Verona, ogni partecipante potrà scegliere se correre, o camminare, per 5 o 10km. Al termine della corsa, si brinderà non solo alle festività natalizie ma anche alla ritrovata possibilità di correre e festeggiare tutti insieme, pur nel rispetto delle normative sanitarie.

FESTA IN PIAZZA - L’azienda dolciaria veronese Melegatti che ha ricevuto il Certificato di Privativa Industriale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d’Italia per aver inventato, nel 1894, il nome, la forma e la ricetta del Pandoro, è da anni a fianco di Verona Marathon. La qualità delle materie prime, la lavorazione secondo l’antica ricetta tramandata da Domenico Melegatti e la mission aziendale di voler soddisfare sempre il cliente sono alla base del successo dei prodotti. Saranno dunque i prodotti Melegatti a dare quell’ulteriore pizzico di magia alla giornata grazie ai golosi doni sia da gustare in piazza che da mettere sotto l’albero di Natale, per assaporarli in famiglia. E per tutti una ghiotta novità dell’azienda dolciaria.

PACCO GARA – Come da tradizione ogni partecipante iscritto avrà in omaggio un pacco gara composto da prodotti Melegatti, Bottiglia Cantina Valpantena, Cofanetto Prodotti Avesani, un kit Phyto Garda e altri prodotti.

ISCRIZIONI E VESTITO BABBO NATALE – Le iscrizioni sono aperte da oggi nella forma online sul sito ufficiale www.veronachristmasrun.it/ . Sarà possibile iscriversi anche presso i negozi “Decathlon” di San Giovanni Lupatoto (Vr) e di Dossobuono di Villafranca (Vr) a partire dal 6 novembre.

Infine sarà inoltre ancora possibile iscriversi anche in Piazza Bra (Verona) nelle giornate di Sabato 18 dicembre dalle 10 alle 19 e Domenica 19 dicembre dalle 7 alle 9.

Le quote di iscrizione comprendono: 6 euro. Iscrizione ragazzi under 18 (gratis fino a 10 anni compiuti) con Pettorale, Cappellino di Babbo Natale e Pacco Natale (no bottiglia di vino); 12 eruro Iscrizione adulto senza vestito, è compreso Pacco Natale e pettorale; 18 euro. Iscrizione adulto con vestito da Babbo Natale, pacco Natale e pettorale.

Info: https://www. veronachristmasrun.it/.

