Di corsa vestiti da "Babbo Natale", è la Melegatti Christmas Run Verona

Verona non si ferma e continua a sperare e sognare grandi cose, la Melegatti Christmas Run Verona quest’anno si svolgerà anche per questo. Per continuare la tradizione di festa che in oltre 7mila persone abbiamo vissuto negli anni scorsi, momenti magici, tutti splendidi di rosso vestiti in piazza Bra. Melegatti Christmas Run Verona "Virtual Edition" è ciò che si può fare oggi, è la nuova realtà possibile, per terminare con un sorriso questo strano 2020 e il nuovo punto di partenza per desiderare un futuro decisamente migliore.

Gaac 2007 Veronamarathon Asd, già organizzatore della Veronamarathon e della Giulietta&Romeo Half Marathon, organizza dal 13 al 25 dicembre 2020 la Melegatti Christmas Run Verona, evento da svolgersi in forma individuale e senza alcun tipo di aggregazione di persone nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti antiCovid19.

Non potremo vivere una domenica in piazza tutti insieme, ma sarà molto di più. Perché sarà un evento dalla durata di ben 12 giorni, così che tutti possano correre o camminare dove, come, quando e quanto vogliono. Nel mantenere fede alla tradizione è consigliato percorrere una distanza di 5 o 10km, ma non è vincolante, la libertà, e quest’anno l’abbiamo imparato bene, è la cosa più importante e preziosa. Non ci sono vincoli di tesseramenti federali oppure di certificati medici, la partecipazione è consentita a tutti e di ogni età.

Pettorale

La novità è che con questa formula ‘Virtual Edition’ da tutta Italia possono iscriversi e idealmente stringersi in un abbraccio e in un brindisi natalizio tra tutti i partecipanti di ogni regione o città. La condivisione sui social tramite l’hashtag ufficiale #melegattichristmasrunverona sarà il cuore pulsante, sarà stupendo vedere centinaia di foto dei partecipanti da ogni dove correre con il pettorale che si riceverà via mail all’atto dell’iscrizione.

Solidarietà

Melegatti Christmas Run Verona come ogni anno ha un forte spirito solidale. Anche quest’anno grazie al contributo di Melegatti, ancora una volta title sponsor dell’evento, verrà devoluta una somma in beneficenza a Fondazione Heal che si occupa della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico.

Il pacco gara regalo

Sono ben tre i livelli d’iscrizione possibili, due per gli adulti ed uno riservato ai bambini. Per gli iscritti vi sarà il pettorale personalizzato con nome e numero, il vestito da Babbo Natale, il Pandoro Melegatti da 750g, una bottiglia Vino Cantina Valpantena, un voucher sconto 20% sul sito Joma per l’acquisto di materiale sportivo Italia ed infine il diploma di partecipazione. Ci si potrà iscrivere entro e non oltre lunedì 21 dicembre, attenzione però che vi sono solo 2000 posti possibili.

Come iscriversi

Da lunedì 30 novembre sono aperte ufficialmente le iscrizioni che in questi giorni saranno possibili solo online con paypal tramite il nuovo sito ufficiale https://christmasrun.veronamarathon.it/it. Il pacco gara dai veronesi potrà essere ritirato da mercoledì 9 dicembre presso la sede della società organizzativa Gaac 2007 Veronamarathon sita in via Sogare, 9 a Verona in zona Stadio Bentegodi oppure per tutti gli italiani verrà spedito direttamente a casa con un corriere privato.

Da mercoledì 9 dicembre sarà possibile iscriversi, anche con pagamento in contanti, e ritirare direttamente il pacco gara in regalo anche in ben tre località quali: la sede della società organizzativa Gaac 2007 Veronamarathon in zona Stadio Bentegodi, oppure presso i negozi Km Sport di San Martino B.A. e di Bussolengo.

Informazioni e contatti

Web: https://christmasrun.veronamarathon.it/it – mail: info@veronamarathon.it – Cell +39 351. 638 3205