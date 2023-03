Meg in concerto al The Factory per il suo "Vesuvia in tour"

Il Vesuvia in tour, il tour di Meg annunciato lo scorso dicembre in seguito al successo di pubblico e di critica dell'album "Vesuvia", uscito il 30 settembre per Asian Fake/Sony Music, fa tappa il 24 marzo al The Factory di San Martino Buon Albergo (Vr). Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati: bit.ly/Meg-VesuviaTour.

Durante il tour Meg, oltre a riproporre in veste nuova alcuni brani che hanno caratterizzato inconfondibilmente la sua carriera, presenterà al pubblico "Vesuvia", da lei stessa prodotto insieme alle collaborazioni di Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin e che contiene i feat. di Elisa ed Emma, di Altea, Alice, SANO e specchiopaura del collettivo napoletano Thru Collected, del nuovo talento hard neomelodic NZIRIA e della pianista francese di fama mondiale Katia Labèque.

"Vesuvia" ha segnato l'atteso ritorno della regina della scena alternativa elettronica italiana confermando ancora una volta il suo indiscusso talento, la sua grandissima sensibilità e la sua voglia di mettersi sempre in gioco esplorando costantemente nuovi mondi sonori. Un vero inno alla vita, un'esortazione a danzare in suo onore per renderle omaggio e cantarla, nonostante tutte le avversità. Un incoraggiamento che ritroviamo anche nelle parole di Meg sulla dimensione live: «I concerti sono diventati ancora più di prima un momento speciale e unico in cui incontrarsi e celebrare la vita. Quasi un atto di resistenza in questi tempi bui».

Nel corso della sua carriera Meg, autrice, cantante e produttrice ha esplorato molteplici mondi sonori, alla costante ricerca di “nuovi accordi e nuove scale”. Alla fine del 2004, Meg dà vita al suo primo disco solista dal titolo “Meg”, seguito nel 2008 da “Psychodelice” che sarà accompagnato da un live audio/video realizzato esclusivamente con iPhone per la prima volta al mondo. Gli ultimi due dischi sono “Imperfezione” e “Concerto imPerfetto” (primo live di Meg registrato al Teatro Carignano di Torino), rispettivamente del 2015 e del 2017. Meg ha all'attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e 4 da solista, e preziose collaborazioni. Negli anni è diventata il simbolo del cantautorato alternativo e sperimentale e vanta una carriera eclettica ricca di contaminazioni tra diversi stili e mondi, uniti sempre tra di loro dalla musica elettronica. "Vesuvia", il nuovo album di inediti, è uscito il 30 settembre 2022 per Asian Fake/Sony Music.

