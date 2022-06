L’associazione Medici per la Pace festeggia i vent’anni dalla fondazione al Palazzo della Gran Guardia con un evento gratuito ed aperto al pubblico patrocinato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verona e dal Centro Servizi Volontariato di Verona. L’evento, che avrà luogo il 10 giugno 2022, includerà una mostra fotografica, un intervento dei fondatori e un concerto Jazz.

In occasione del ventennale dalla fondazione, l’organizzazione di volontariato Medici per la Pace propone il prossimo 10 giugno al Palazzo della Gran Guardia un evento dal titolo. Medici per la Pace: vent’anni di solidarietà – un racconto di voci, immagini e musica. La serata, aperta alla cittadinanza, ripercorrerà due decenni di lavoro guidato dalla volontà di rendere la salute un reale diritto di tutti, senza discriminazione alcuna, a Verona e nel mondo: l’associazione ha realizzato oltre 60 progetti in 12 nazioni, coinvolgendo oltre 60 partner locali e aiutando concretamente decine di migliaia di donne, bambine e bambini, famiglie e persone in condizione di difficoltà. L’evento vuole essere anche un’occasione di sensibilizzazione sul valore fondamentale dell’altruismo e della collaborazione come mezzi di sviluppo e crescita della comunità.

A partire dalle ore 17 vi sarà l’apertura al pubblico presso il loggiato della Gran Guardia di una mostra fotografica che racconta i progetti realizzati dall’associazione in diversi Paesi del mondo. Nello stesso spazio, saranno presenti gli stand informativi di Medici per la Pace e un corner nel quale bambine e bambini potranno rappresentare con un disegno la loro idea di solidarietà. Alle ore 18.30, i fondatori e volontari di Medici per la Pace interverranno portando la loro testimonianza e descrivendo i servizi offerti sul territorio a supporto delle persone in condizione di vulnerabilità. Alle ore 20.30, dopo un rinfresco a buffet, prenderà il via presso la sala Bouvette un concerto gratuito della Jazz Set Orchestra.

