Partendo dalla fattualità essenziale del mito euripideo, una donna che uccide i propri figli per punire il loro padre che l’ha tradita, si costruisce un personaggio complesso e sfaccettato in cui la dimensione del soggettivo, intrisa di passione, dolore e furore, si mescola quasi indistintamente ad una rigorosa consapevolezza, lucida e determinata. Il conflitto interiore che si genera pervade questo personaggio di una forte tensione interna che naviga nell’ indistinto mare degli impulsi inconsci.

L’agire di Medea coincide con il suo soffrire, è l’agire consapevole di chi sa di fare del male ad altri e a se stessa e tuttavia non riesce a sottrarvisi. Il monologo si propone come un flusso di memoria, di emozioni, di impulsi, voci interiori che spingono e urlano la sofferenza scomposta del tradimento e dell’inganno. La cifra distintiva dell’allestimento, astratto e simbolico, non potrà allora che essere la dissonanza: dissonante è il mondo che non riconosce Medea la barbara; dissonante è la sua azione assassina; dissonante è il furore espressionistico di un delirio senza pace.

Sabato 22 Aprile ore 18.30

MEDEA

Ispirazioni e suggestioni dal mito euripideo

Ideazione scenica di Andreapietro Anselmi e Francesca Veneri

Medea - Francesca Veneri

Voce fuoricampo - Isabella Dilavello

Sound Designer - Gianni Coeli

Produzione Theatès

Lo spettacolo sarà preceduto da una breve relazione della Professoressa Maria Cannata. Ingresso libero.