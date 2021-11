Meaningful drinking: l’evento autunnale di Amo Bistrot dedicato alla "Mixology"

Quattro cocktail speciali, quattro portate dall’animo fusion e un evento che unisce due città: Verona e Londra. Domenica 28 novembre dalle 20 Amo Bistrot (vicoletto Due Mori 5, Verona) ospiterà Meaningful Drinking, una serata all’insegna dell’arte della mixology, che vedrà come protagonisti dei bartender di fama internazionale. A miscelare, shakerare e servire i cocktail pensati per l’occasione, Tony Pescatori ed Enrico Gonzato, affiancati dal resident barman di AMO Bistrot Ivan Sereno e Fabio Spinetti, Head of Bars dell’Hotel Carlton Tower Jumeirah di Londra. Pescatori e Gonzato vantano un curriculum invidiabile nel mondo del bartending: entrambi nati in Italia, hanno studiato l’arte dell’ospitalità nel Bel Paese, per poi maturare esperienze all’estero. La passione e le grandi doti che li caratterizzano li hanno condotti nei più importanti bar di Londra: Tony Pescatori è Bar Manager del Nightjar, mentre Enrico Gonzato è Head Mixologist al Carlton Tower Jumeirah.

La proposta enogastronomica viaggerà dal Mediterraneo verso l’Oriente, in pieno stile AMO Bistrot: chef Mirco Pasini ha ideato un menu di quattro portate dedicato all’evento, che dialogherà con i drink pensati dai bartender, assoluti protagonisti della serata. I piatti proposti saranno dei veri cavalli di battaglia dello chef; i commensali potranno assaggiare delle chicche presenti nella nuova carta invernale, tra cui il Tataki di tonno in crosta di sesamo nero, insalatina di finocchio con arance e maionese allo sciroppo d'acero, Pacotè Felicetti con pesto di ortiche, burrata e battuto di gamberi al lime e il Filetto di manzo katsuo sando. Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Pietro Casagrande Onlus, associazione attiva dal 2015 a Verona con lo scopo di sostenere la ricerca in ambito medico-scientifico per la cura delle malattie oncologiche.

Informazioni e contatti

Tra i partner dell’evento, realtà di rilievo legate al mondo dei cocktail sia veronesi, sia londinesi: Amaro, Archivio, Thrill International, The Carlton tower Jumeirah, Cadello 88, Nightjar, Al Mare, Bölö Gin e Ferro Beverage&co.

Web: https://www.facebook.com/amobistrot/.