Meaningful drinking con Tony Pescatori ed Enrico Gonzato

Una cena di quattro portate in pieno stile AMO Bistrot curata da chef Mirco Pasini, una serata dedicata alla Mixology con due barman d'eccezione provenienti da importanti bar londinesi: Tony Pescatori ed Enrico Gonzato. I due mixologists, durante l'evento, realizzeranno quattro cocktail speciali in collaborazione con Ivan Sereno e Fabio Spinetti, Head of Bars del The Carlton Tower Jumeirah a Londra.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Pietro Casagrande ONLUS, associazione benefica attiva sul territorio veronese dal 2015, con lo scopo di destinare fondi alla ricerca scientifica per la cura delle malattie oncologiche.

La serata comprensiva di 4 portate e 4 cocktail ha un costo di 75 euro p.p.

Per info e prenotazioni:

045 806 9146

info@amobistrot.it

Web: https://www.amobistrot.it

Partner dell'evento: Meaningful drinking, Archivio, Thrill International, The Carlton tower Jumeirah, Pietro Casagrande Onlus, Cadello88, Nightjar, Al Mare, Amaro, Bölö Gin, Ferro Beverage&co.