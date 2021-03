Teatro Ristori Digital. Musica, arte e Risorgimento: Giuseppe Mazzini

Torna domenica 28 marzo 2021 alle ore 17 con il Teatro Ristori di Verona la rassegna "Educational La Musica e le arti" con il musicologo Paolo Bolpagni che ci racconta un lato inedito di Giuseppe Mazzini, appassionato di chitarra e compositore. Riscopriamo il genio di un intellettuale di grande respiro culturale, con i dei giovanissimi talenti Saverio Gabrielli al violino e Lorenzo Bernardi alla chitarra.

Gli eventi del Ristori Digital saranno trasmessi in prima assoluta sulle nostre pagine Facebook e Youtube, resteranno sempre disponibili per essere rivisti e condivisi. La passione di Giuseppe Mazzini, una delle figure politiche più carismatiche dell’800, per la musica emerge a più riprese dalla corposa messe dei suoi scritti. Il breve volume intitolato Filosofa della musica, scritto in esilio in Svizzera a metà degli anni ‘30 dell’Ottocento, ne è certamente la testimonianza più nota e ci restituisce un intellettuale di grande respiro culturale che trae la sua vitalità politica dalla filosofia, dalla letteratura e dalle arti.

MUSICA, ARTE E RISORGIMENTO: GIUSEPPE MAZZINI E LA SUA PASSIONE PER LA CHITARRA

Con Paolo Bolpagni

Saverio Gabrielli violino

Lorenzo Bernardi chitarra

musiche di N. Paganini, G. Rossini, M. Giuliani

Informazioni e contatti

Maggiori informazioni sulla rassegna Teatro Ristori Digital sono disponibili sul sito www.teatroristori.org.

Per seguire iniziative e concerti sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Teatro Ristori o al canale YouTube.