Max Bizzaro e Lele Zamperini in concerto alla Vecchia Rama

L’associazione Musica Viva Verona della presidente Daniela «Dada» Benedini, organizzatrice artistica delle serate musicali alla Vecchia Rama di San Peretto di Negrar, ripropone sabato sera alle 21 il cantastorie, chitarrista, cantante e armonicista Max Bizzaro in duo con il batterista Lele Zamperini. Massimo «Max» Bizzaro é nato a Monselice (Padova) quasi 51 anni fa ed é considerato il Fiorello padovano. Interpreta con chitarra acustica, armonica a bocca e voce un repertorio molto vasto di brani italiani e internazionali. Ha iniziato a suonare nei villaggi turistici, fino a diventare capo animatore per due anni. Da dieci anni si é stabilito sul lago di Garda dove ha trovato una grande ispirazione musicale. Ha prodotto il suo primo cd, “Spiriti della notte”, con canzoni scritte in etá giovanile.

Visto il successo del primo lavoro discografico ne sta preparando un altro. Di Lele Zamperini ricordiamo che inizia a suonare la batteria con il maestro Francesco Casale, trovando una perfetta sintonia studio-live. In breve tempo, infatti, acquisisce una forte padronanza, dimostrando talento e musicalità. Tanto da essere notato e selezionato per collaborare con una lunga lista di artisti di fama nazionale ed internazionale come Rudy Rotta, Tolo Marton, Umberto Porcaro, John Kanady, James Thompson, Herbie Goins, Robby Brown, Luisiana Mojo Queen, Brenda White, Texas Slim, Karen Carrol, Sugar Blue e John Henry Blues Band. Con Bobby Solo ha vissuto esperienze televisive a «La Vita in diretta» (Rai 1), «Domenica in» (Rai 1), «Buona domenica» ( Canale 5), oltre al «Festivalbar» con i Simply Red (Italia 1), «Top of the pops» con Zucchero (Rai 2), «Uno di noi» con Gianni Morandi (Rai 1), «Roxy bar», «Help» e Radio Capital. Un duo divertente di grandi professionisti della musica.

Per prenotare un tavolo tel. 333 2051319.