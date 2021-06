Mauro Ottolini e Sousaphonix: la sonorizzazione live del film "Inferno" per i 700 anni di Dante

Martedì 29 giugno alle 21.15, nel Teatro Arena Torcolo di Cavaion (VR), Mauro Ottolini e l’Orchestra Sousaphonix presentano uno straordinario progetto dedicato a Dante Alighieri nell’anniversario dei 700 anni dalla morte (1321-2021), con la sonorizzazione dal vivo di un capolavoro del cinema italiano realizzato dal regista Francesco Bertolini: "Inferno" (1911). Uno spettacolo che unisce Musica, Cinema e Teatro, con la recitazione di alcune terzine di Alessandro Anderloni.

Lo spettacolo fa parte del cartellone dell'O-Live Fest. È richiesta la prenotazione online su Eventbrite, anche per permettere la gestione ottimale delle misure anti-Covid 19. Ecco il link per assicurarsi il posto: https://bit.ly/2RPZ3iX. Il biglietto di 15 euro si pagherà poi direttamente alla cassa. Si prega di presentarsi almeno 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. In caso di maltempo lo spettacolo - organizzato dal Comune di Cavaion in collaborazione con la Pro Loco di Cavaion e l'associazione Jazz & More - si terrà nel palazzetto dello sport di Cavaion.

Il film "Inferno" di Francesco Bertolini segnò nel 1911 una rivoluzione nella storia del cinema. Nessuno, prima o dopo, ha osato confrontarsi con la trasposizione cinematografica dell’intera prima cantica della Divina Commedia di Dante. Tra fumanti ghiaioni scoscesi, lande desolate bucate da spettrali sepolcri, antri illuminati da lampi improvvisi, orridi, spelonche e fiumi di pece, si muovono Dante e Virgilio incontrando dannati, diavoli, centauri e giganti.

Mauro Ottolini è autore di un nuovo e sorprendente commento musicale del film. Non estraneo alle sonorizzazioni di capolavori del cinema, come Seven Chances di Buster Keaton, Ottolini affronta ora la sfida di far “suonare” Dante. La sua è una colonna sonora di matrice rock, una musica visionaria dai connotati pulp, che si sposa con l’eccentricità di effetti speciali ante litteram. Accanto alle inconfondibili sonorità di Ottolini, vi sono tracce del blues di Skip James e Charles Mingus in un amalgama di drammaticità, grottesco e ironia. Molti sono i musicisti che hanno collaborato con Sousaphonix in occasione di concerti e incisioni, tra i quali Enrico Rava, Antonello Salis, Paolo Fresu, Joe Bowie, Don Moye, Gavino Murgia, Giovanni Falzone, Dan Kinzelman... Con Mauro Ottolini e la sua Sousaphonix, sul palcoscenico, a dare voce alle terzine dell’Inferno, c’è l’attore Alessandro Anderloni che del progetto è anche l’ideatore e il drammaturgo e che ha curato l’allestimento forte di una pluridecennale esperienza di messa in scena della Divina Commedia in forma teatrale, musicale e coreutica. Inferno è stato seguito in anteprima mondiale il 19 agosto 2016 sul palcoscenico del Film Festival della Lessinia. La formazione della Sousaphonix: Mauro Ottolini, Vincenzo Vasi, Corrado Terzi, Guido Bombardieri, Paolo Malacarne, Enrico Terragnoli, Danilo Gallo, Gaetano Alfonsi.

