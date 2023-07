The Matt Project e ‘Nna Mura Ti del Salento al Mura Festival di Verona

Ancora musica, danza e tanto divertimento a Mura Festival.

Ospiti della serata di venerdì 14 luglio la band The Matt Project che regalerà al pubblico del Bastione di San Bernardino un concerto coinvolgente ed entusiasmante sui ritmi soul, funk e rock.

The Matt Project è una formazione musicale di talentuosi artisti che hanno dedicato la propria vita alla creazione di esperienze sonore uniche ed emozionanti. Guidati dal carismatico Jury Magliolo, voce e polistrumentista, i componenti del gruppo, Carlo Poddighe alla chitarra e voce e Matteo Breoni alla batteria, mettono in scena uno spettacolo unico, capace di trasportare il pubblico in un viaggio musicale che spazia tra generi e epoche diverse.

Il sound distintivo di The Matt Project combina sapientemente elementi del soul, del funk e del rock, creando un mix esplosivo e contagioso. Con la loro energia travolgente, il gruppo è riuscito a conquistare fan e critica, grazie a esibizioni tali da far rivivere un contesto da festival in qualsiasi contesto. Il loro show è coinvolgente, elegante, colorato e di festa e ben si adatta al loro profilo artistico musicale internazionale.

Durante il concerto, gli spettatori potranno godere di una performance live straordinaria, che saprà entusiasmare il pubblico di Mura Festival trasmettendogli quella magia unica che solo la musica dal vivo può offrire.

L’appuntamento è per venerdì 14 luglio a partire dalle 21,30. L’ingresso è gratuito.

E il Mura Festival torna a danzare a ritmo di pizzica con l’evento, previsto sabato 15 e domenica 16 luglio, ‘Nna Mura Ti del Salento, dedicato a celebrare le ricche tradizioni, l'arte, la musica e la gastronomia di questa splendida regione nel Sud dell'Italia.

‘Nna Mura Ti del Salento, organizzato in collaborazione con Gli Amici del Salento di Verona, promette di essere un'esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti. Il festival, unico nel suo genere, consente, infatti, l’opportunità di immergersi nelle tradizioni autentiche del Salento, offrendo un panorama completo di tutto ciò che questa meravigliosa regione ha da offrire. Durante le giornate, i visitatori avranno l’occasione di godere di un programma ricco di eventi, che include esibizioni di danze tradizionali, laboratori e stage, spettacoli musicali e molto altro ancora. La festa sarà animata da colori vivaci, suoni coinvolgenti e un’atmosfera festosa che incanterà il pubblico di Mura Festival. I visitatori avranno modo di cimentarsi con la pizzica grazie a uno stage dedicato o partecipare al laboratorio di pasta fresca, momenti questi che evidenziano l’intento dell’Associazione di far conoscere e promuovere la pizzica a Verona preservando la tradizione della sua origine e, al contempo, che vogliono sottolineare la necessità di ritornare alla semplicità, inaugurando un viaggio nella tradizione. Ma non è solo l'intrattenimento a fare della Festa Tradizioni del Salento un evento imperdibile. Gli appassionati della cucina saranno deliziati dalle specialità gastronomiche del Salento, con deliziosi piatti tradizionali. Non mancherà l’intrattenimento musicale a cura della band Provvisorio Popolare. Il gruppo musicale propone di rivisitare la "Pizzica Pizzica" ma anche stornelli e serenate della Terra del Salento, dando vita a concerti dal sicuro coinvolgimento. Il divertimento è assicurato dalla professionalità e dalla capacità dei singoli musicisti in grado di trasmettere lo stile sonoro arcaico dei propri strumenti, contestualizzandolo con la situazione di festa del momento. La Festa Tradizioni del Salento è un’occasione unica per immergersi nella cultura salentina e per scoprire la bellezza di questa affascinante regione dell’Italia. È un evento che incarna l’orgoglio della comunità locale e che promuove la conservazione delle tradizioni, così come la loro celebrazione.

Questo è il programma completo dell’evento:

SABATO 15 LUGLIO - ore 11.00 – 12.00 Laboratorio di pasta fresca con Agata De Nuccio (poetessa di origine salentina) € 5,00 - ore 17.00 – 19.00 Stage di Pizzica € 10,00 - ore 20.30 – 21.00 “Il Salento visto da una luce diversa” - ore 21.15 Concerto di Pizzica con “Provvisorio popolare”

DOMENICA 16 LUGLIO - 11.00 – 12.00 Laboratorio di pasta fresca con Agata De Nuccio (poetessa di origine salentina) € 5,00 - 17.00 – 19.00 Stage di Pizzica € 10,00 - 20.30 – 21.00 Immagini e parole del Salento raccontate da Giovanni Martes e Agata De Nuccio - 21.15 Concerto di Pizzica con “Provvisorio popolare”.

INFO E PRENOTAZIONI 3490077808