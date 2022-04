Matematica al Centro Commerciale Adigeo

Quando pensate alla matematica vi vengono in mente solo banchi di scuola, noiose calcolatrici, equazioni impossibili e brutti voti con la penna rossa? Allora una cosa è sicura: avete assolutamente bisogno di scoprire il lato divertente della “regina delle scienze” con il grande evento Matemagia del Centro Commerciale Adigeo.

Dal 28 aprile al 14 maggio, infatti, proprio la matematica sarà la protagonista di tantissimi giochi intelligenti, ingegnosi indovinelli e avvincenti sfide di logica adatti a tutte le età. La Galleria ospiterà una coinvolgente mostra interattiva con 42 esposizioni didattiche, 6 aree tematiche e tante altre sorprese dedicate a chi vuole avventurarsi in questo mondo così affascinante. I piccoli visitatori potranno, per tutta la durata dell’evento, soddisfare la loro innata curiosità e sentirsi gratificati dai quesiti che riusciranno a risolvere: piccole prove adatte alle loro capacità, semplici ma non banali e, soprattutto, dal grande potenziale educativo. D’altro canto, anche gli adulti proveranno la gioia della scoperta attraverso brain test interessanti, concepiti appositamente per stuzzicare la mente. Un’occasione davvero da non perdere, dove matematica e divertimento si uniscono in un’equazione perfetta.



Matemagia è un’iniziativa completamente gratuita. Situato in viale delle Nazioni, Adigeo è facilmente raggiungibile dal centro città, dalla tangenziale e dal casello autostradale.

Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli altri eventi è possibile consultare il sito adigeo.com e i profili social, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.