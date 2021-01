Il Parco Giardino Sigurtà verso la riapertura nell'attesa finisce in televisione

In attesa della riapertura del Parco Giardino Sigurtà, in programma domenica 7 marzo, i visitatori potranno fare un viaggio virtuale tra le meraviglie storiche e naturalistiche e scoprire i dintorni del Secondo Parco Più Bello d’Europa! Giovedì 14 gennaio su SkyUno alle ore 21.15 andrà in onda la quinta puntata di Masterchef Italia, il cooking show più appassionante della tv italiana. La puntata avrà come sfondo la meravigliosa location di Borghetto sul Mincio, località che già fa parte della prestigiosa galleria dei Borghi Più Belli d'Italia, e che confina con il Parco. Un felice ritorno in queste terre della produzione di uno dei programmi di cucina più amati: nel 2016, infatti, anche il Parco Giardino Sigurtà ha ospitato le due squadre di concorrenti che si sono sfidati ai fornelli per 20 discepoli Shaolin, nella favolosa cornice estiva https://masterchef.sky.it/.

Da segnare in agenda un altro appuntamento con la tv: sabato 16 gennaio andrà in onda alle 21.15 su LA7 la puntata di Eden – un pianeta da salvare condotto dalla veronese Licia Colò. Protagonisti della puntata saranno Borghetto sul Mincio, Valeggio sul Mincio e i punti di interesse, come il Viale delle Rose e il Grande Tappeto Erboso del Parco Giardino Sigurtà. Da non perdere: https://www.facebook.com/la7fb/videos/433114384800088.