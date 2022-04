Al Teatro Stimate di Verona il concerto di Massimo Coppola

Sabato 9 aprile 2022 al Teatro alle Stimate di Verona (via Carlo Montanari 3, ore 21), seconda tappa del tour di “Io vivo come te”, il nuovo disco del cantautore veronese d’adozione Massimo Coppola, omaggio a Pino Daniele. La serata sarà impreziosita da un’ospite speciale: Rossana Casale, che duetta nel disco con Coppola, impreziosendolo di sonorità soul-jazz. Sul palco, insieme a Massimo Coppola (chitarre e voci) e Rossana Casale (voce), anche Peppe Fortunato (tastiere), Federico Malaman (basso elettrico), Maxx Furian (batteria), Jerry Popolo (sax).

“Io vivo come te” contiene 17 tracce che ripercorrono i primi sei album di Pino, realizzati tra le fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, album che hanno segnato un’epoca grazie alla commistione tra musica popolare napoletana e blues, tra soul e musica d’autore.

«La musica di Pino è stata la colonna sonora della mia vita – commenta Massimo Coppola – I giorni del lockdown sono stati pieni di ascolti e introspezioni, che mi hanno permesso di ricongiungermi a vecchie passioni musicali e progetti lasciati a metà, come appunto la rielaborazione dell’opera di Pino che rappresenta uno snodo fondamentale per la mia carriera e la mia passione per la forma canzone. Un repertorio che mi ha insegnato a vivere la musica in prima persona, il contenitore perfetto per emozioni e sentimenti intensi, ritmo e saudade, allegria e malinconia al contempo, "Alleria", per dirla come avrebbe fatto Pino».

Il disco, uscito il 18 marzo per Freecom Music, a ridosso di quello che sarebbe stato il compleanno di Pino, è stato scritto nei giorni difficili del lockdown, durante il quale Massimo Coppola ha portato a termine il vecchio progetto di riproporre l’opera di Pino Daniele, punto d’incontro ideale tra le radici partenopee e arrangiamenti coraggiosi di respiro “world”. L’album è così un melting pot fresco e vivace, anche grazie alla presenza di Agostino Marangolo, batterista storico di Pino.

