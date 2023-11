Il 10 dicembre 2023 festeggiate insieme a noi l’avvento dell’inverno e del Natale! Vi proponiamo un pomeriggio in compagnia con escursione (facoltativa ma con prenotazione necessaria contattando il n. +39 349 0032550), banchetto montanaro con prodotti MasoVerde per una merenda dolce e salata ricca e gustosa e un’attività creativa a sorpresa adatta a grandi e piccoli.

Per maggiori info cliccate il link all’evento facebook alla fine di questo messaggio. La partecipazione è completamente gratuita. La prenotazione è necessaria per partecipare alla camminata e va fatta almeno un giorno prima dell’evento. Ci vediamo in Contrada Maso di Sotto 8 a Roverè Veronese.

Info: https://facebook.com/events/s/masoverde-in-festa-101223/364241062762720/

Seguiteci su instagram @masoverde_lessinia e su facebook Masoverde Lessinia per restare aggiornati!