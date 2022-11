Nelle sale di Verona e provincia "La Regione ti porta al cinema con tre euro": i film di martedì 29 novembre 2022

Ultimo appuntamento martedì 29 novembre nelle sale di Verona e provincia con le proiezioni dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, questo ultimo martedì di rassegna al Multisala Rivoli offre la possibilità di vedere, alle 16.30 introdotta da Francesco Verona dell’Università degli Studi di Padova, e alle 21, il film “Le buone stelle – broker” (Corea del Sud, 2022, 129’) di Kore'eda Hirokazu, premiato al Festival di Cannes 2022 per la Miglior interpretazione maschile. Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a una “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso.

In provincia, doppia proiezione in cartellone al Multisala Cinergia di Legnago. Alle 19.15 e 21.30 Cristina Quetti dell’Università degli Studi di Padova presenterà al pubblico “The menu” (USA, 2022, 106’) di Mark Mylod, una dark comedy incentrata su una cena di alta cucina preparata dal famosissimo ed eccentrico chef Julian Slowik, che si tiene in un ristorante su una remota isola privata. Celebrità e altri nomi noti accorrono da diversi parti del mondo per scoprire quali prelibatezze il cuoco abbia inserito nel menu. Mentre l'elegante personale di sala, diretto da Elsa , li accoglie e li serve, la tensione nel corso della serata cresce sempre più, tra segreti svelati e i piatti del sontuoso menù condito da scioccanti sorprese. Quando iniziano ad accadere eventi violenti al limite della follia, Slowik rivelerà le sue vere intenzioni e soprattutto come il suo elaborato menù debba avere un finale a sorpresa scioccante.

In alternativa, alle 19.15 e 21.10, la proposta è “Diabolik 2 - Ginko all'attacco!” (Italia, 2022, 111’) di Antonio Manetti e Marco Manetti. Un piano apparentemente perfetto per Diabolik ed Eva Kant. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all’ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg.

Informazioni e contatti

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

Diabolik 2 - Foto via Ufficio Stampa Studio Pierrepi - Giuseppe Bettiol