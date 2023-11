Il martedì si va al cinema a soli 3 euro a Verona e in provincia: film in programma il 28 novembre 2023

Martedì 28 novembre nelle sale cinematografiche di Verona e provincia ultimo appuntamento con le proiezioni a costo ridotto de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Protagonista dell’ultimo martedì di rassegna è "C'è ancora domani" (Italia 2023) esordi alla regia di Paola Cortellesi, che troviamo in cartellone al Multisala Rivoli di Verona (ore 17, 19.15 e 21.30), al Multisala Cinergia di Legnago (ore 19 e 21.20) e al Multisala Cristallo di San Bonifacio (ore 19 e 21.15).

Il film, Premio del Pubblico, Menzione Speciale Miglior Opera Prima e Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Roma è ambientato nella Città Eterna nel maggio 1946. Roma è divisa tra la povertà lasciata dalla Seconda guerra mondiale, le milizie degli Alleati in giro per le strade e la voglia di cambiamento alimentata dal referendum istituzionale e dall'elezione dell’Assemblea Costituente dei 2 e 3 giugno prossimi.

In balìa di un marito padrone e di un suocero canaglia, Delia ha come unica aspirazione che la sua primogenita si sposi “bene”. Tutto sembra già scritto, ma l’arrivo di una misteriosa lettera metterà in discussione i piani stabiliti.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

C'e? ancora domani di Paola Cortellesi con Valerio Mastrandrea / foto Ufficio Stampa Studio Pierrepi Giuseppe Bettiol