A Verona e in provincia il martedì al cinema a soli 3 euro: tutti i film in programma il 28 maggio 2024

Quando Dal 28/05/2024 al 28/05/2024 solo domani Multisala Rivoli alle ore 17.30, 19.30 e 21.30 "C'era una volta in Bhutan", alle 18.30 "Furiosa: A Mad Max Saga" e alle 20.30 "Challengers" | Multisala Cristallo alle ore 19 e 21.30 "Challengers" | Multisala Cinergia alle ore 19. e 21.30 "The Fall guy"

Martedì 28 maggio ultimo appuntamento del mese a Verona e provincia con le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato nell’ambito della convenzione Regione/AGIS-ANEC in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città son ben tre le proposte del Multisala Rivoli. Si comincia alle 17.30, 19.30 e 21.30, con “C'era una volta in Bhutan” (Taiwan, Francia, USA, Hong Kong, Bhutan, 2023) di Pawo Choyning Dorji. Regno del Bhutan, 2006. La modernizzazione è finalmente arrivata. Il Bhutan diventa l’ultimo paese al mondo a connettersi a Internet e alla televisione, e ora è la volta del cambiamento più grande di tutti: il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Per gli amanti della fantascienza è pensata, alle 18.30, la proiezione di “Furiosa: A Mad Max Saga” (USA, 2024) di George Miller. Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa. Infine, alle 20.30, è il turno di “Challengers” (USA, 2024) di Luca Guadagnino. Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick, un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

Il film “Challengers” (USA, 2024) di Luca Guadagnino è in cartellone anche al Multisala Cristallo di San Bonifacio (ore 19 e 21.30) e al Multisala Cinergia di Legnago, che propone inoltre, alle 19. e 21.30, “The Fall guy” (USA, 2024) di David Leitch. Colt Seavers è uno stuntman e, come ogni stuntman che si rispetti, è pronto a tutto: farsi saltare in aria e sparare, schiantarsi, lanciarsi dalle finestre e da ogni altezza possibile. Tutto per il nostro divertimento. Ora però, reduce da un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita: ritrovare una star del cinema scomparsa, smascherare una cospirazione e cercare di riconquistare l'amore della sua vita, pur continuando a svolgere quotidianamente il suo lavoro.

Gli appuntamenti con i martedì al cinema torneranno martedì 5 novembre 2024.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

The Fall guy di David Leitch / foto Ufficio Stampa Studio Pierrepi