A Verona e provincia nuovo appuntamento con "I martedì al cinema" a solo 3 euro: i film in programma il 26 aprile

Ultimo appuntamento del mese, martedì 26 aprile, nelle sale cinematografiche di Verona e provincia con la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, pluriennale progetto di successo della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, questa settimana il Multisala Rivoli propone, alle 17, 19.15 e 21.30, la visione di “Coda - I segni del cuore” (USA, Francia, 2021, 111’) di Sian Heder, Oscar 2022 per Miglior Film, Migliore Sceneggiatura non originale e Miglior attore non protagonista. Ruby Rossi non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo che, come entrambi i suoi genitori, è sordo. Ruby ha trascorso la maggior parte della sua vita come interprete per la sua famiglia, e si sente particolarmente protettiva nei confronti di papà Frank e mamma Jackie. Anche se Ruby si sta assumendo un'enorme quantità di responsabilità mentre sta affrontando le sfide dell'adolescenza, ha un'importante via d'uscita: ama cantare.

In provincia, al Multisala Cinergia di Legnago troviamo alle 19 e 20.30, “The Northman” (USA, 2022, 138’) di Robert Eggers, un film epico e ricco di azione che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca della vendetta per l’omicidio del padre.

Le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema” proseguiranno nei mesi di maggio e novembre 2022.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

