Martedì di proiezioni a tre euro nelle sale cinematografiche di Verona e provincia: i film del 23 maggio 2023

Martedì 23 maggio nelle sale di Verona e provincia nuovo appuntamento con le proiezioni a costo ridotto della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Multisala Rivoli propone alle ore 17, 19.15 e 21, la visione a costo ridotto del film “La seconda via” (Italia, 2023, 90’) di Alessandro Garilli. Gennaio 1943, Fronte Russo. La compagnia 604 si trova costretta ad attraversare la steppa per sfuggire all’accerchiamento nemico. Quando sopraggiunge la notte, però, di tutta la 604 non rimangono che sei Alpini più un mulo, che avanzano in silenzio, sotto una neve incessante, mentre la temperatura tocca i 40 sottozero. L’esasperante cammino, compiuto in quel deserto bianco, spinge gli uomini a perdere la percezione del tempo e, passo dopo passo, li porta a rifugiarsi in una dimensione onirica dove esiste una “seconda via” fatta di sogni, incubi e ricordi. Una lunga notte di guerra e un viaggio nell’umano, fra boschi, laghi di montagna, villaggi infuocati, spiagge innevate e campi di grano.

Protagonista in provincia è invece “Love again” (USA, 2023, 104’) di James C. Strouse. Mira Ray, alle prese con la perdita del suo fidanzato, invia una serie di messaggi romantici al suo vecchio numero di cellulare senza sapere che il numero è stato riassegnato al nuovo telefono di lavoro di Rob Burns, un giornalista che rimane affascinato dall'onestà nei suoi meravigliosi testi confessionali. Quando gli viene assegnato il compito di scrivere un profilo della cantante Celine Dion, Rob Burns chiede il suo aiuto per capire come incontrare Mira di persona e conquistare il suo cuore. L’opera è in cartellone sia al Multisala Cinergia di Legnago (ore 19 e 21.30), sia al Multisala Cristallo di San Bonifacio (ore 19.30 e 21.30).

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Love again di James C. Strouse / foto via Ufficio Stampa Studio Pierrepi