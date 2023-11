A Verona e provincia il martedì al cinema a soli 3 euro: tutti i film in programma il 21 novembre 2023

Terzo appuntamento martedì 21 novembre nelle sale cinematografiche di Verona e provincia con le proiezioni a costo ridotto della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, questa settimana al Multisala Rivoli troviamo, alle 17, 19.15 e 21.30, il film “The Palace” (Italia, Svizzera, Polonia, 2023) di Roman Polanski. È l’alba del nuovo millennio e Hansueli, devoto manager cinquantenne dell’albergo The Palace, ispeziona quasi militarmente lo staff prima dell’arrivo degli ospiti per la sera di Capodanno 2000 ribadendo che non sarà la fine del mondo. Le storie dei singoli protagonisti daranno invece vita ad una commedia assurda, nera, provocatoria.

Il Multisala Cinergia di Legnago punta invece, alle 19.10 e 21.30, su “Comandante” (Italia, 2023) di Edoardo De Angelis. Il film racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina che durante la Seconda Guerra Mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per portare in salvo i 26 uomini che avevano provato ad affondarlo.

Cinema italiano anche al Multisala Cristallo di San Bonifacio con, alle 19.15 e 21.30, “C'è ancora domani” (Italia 2023) esordi alla regia di Paola Cortellesi, Premio del Pubblico, Menzione Speciale Miglior Opera Prima e Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Roma. Roma, maggio 1946. La città è divisa tra la povertà lasciata dalla Seconda guerra mondiale, le milizie degli Alleati in giro per le strade e la voglia di cambiamento alimentata dal referendum istituzionale e dall'elezione dell’Assemblea Costituente dei 2 e 3 giugno prossimi. In balìa di un marito padrone e di un suocero canaglia, Delia ha come unica aspirazione che la sua primogenita si sposi “bene”. Tutto sembra già scritto, ma l’arrivo di una misteriosa lettera metterà in discussione i piani stabiliti.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

The Palace di Roman Polanski / foto / foto Ufficio Stampa Studio Pierrepi Giuseppe Bettiol