Il martedì al cinema a soli 3 euro a Verona e in provincia: tutti i film in programma il 21 maggio 2024

Quando Dal 21/05/2024 al 21/05/2024 solo domani Multisala Rivoli alle 17.30, 19.30 e 21.30 "Cattiverie a domicilio" | Multisala Cinergia alle 19 e 21.30 "Civil war" e alle 19 e 21.30 "Back to Black" | Multisala Cristallo alle 19 e 21.30 "Back to Black"

Martedì 21 maggio nelle sale di Verona e provincia terzo appuntamento con le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato nell’ambito della convenzione Regione/AGIS-ANEC in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, la proposta di questa settimana del Multisala Rivoli è , alle 17.30, 19.30 e 21.30, il film “Cattiverie a domicilio” (Gran Bretagna, 2023) di Thea Sharrock. Inghilterra, Anni ’20. I residenti di una piccola cittadina sono sconvolti da un simpatico scandalo: ricevono piccole e malvagie letterine anonime. Quando Edith e gli altri residenti iniziano a ricevere lettere piene di parolacce e involontariamente esilaranti, la sboccata Rose viene accusata del crimine. Le lettere anonime suscitano scalpore a livello nazionale e ne consegue un processo. Tuttavia, quando le donne della città, guidate dall'agente di polizia Gladys Moss, iniziano a indagare sul crimine, sospettano che qualcosa non va e che Rose potrebbe non essere la colpevole.

In provincia, doppia proiezione al Multisala Cinergia di Legnago dove, alle 19 e 21.30, troviamo “Civil war” (Gran Bretagna, USA, 2024) di Alex Garland. In un'America sull'orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità. Sempre alle 19 e 21.30 inizia “Back to Black” (USA,2024) di Sam Taylor-Johnson. La straordinaria storia della rapida ascesa al successo di Amy Winehouse e della realizzazione del suo rivoluzionario album, Back to Black. Raccontato dalla prospettiva di Amy e ispirato dai suoi testi profondamente personali, il film segue la donna straordinaria dietro il fenomeno e la tumultuosa relazione al centro di uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il film “Back to Black” dedicato a Amy Winehouse è in cartellone anche al Multisala Cristallo di San Bonifacio, alle 19 e 21.30.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Cattiverie a domicilio di Thea Sharrock / foto Ufficio Stampa Studio Pierrepi