A Verona e in provincia il martedì si va al cinema a soli 3 euro: tutti i film in programma il 19 marzo 2024

Terzo appuntamento, martedì 19 marzo nelle sale di Verona e provincia con le proiezioni a tre euro de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Cinema italiano questa settimana al Multisala Rivoli che propone, alle 17, 19.15 e 21.30, il film “Dieci minuti” (Italia, 2024) di Maria Sole Tognazzi. Dieci minuti al giorno possono cambiare il corso della giornata. Dieci minuti facendo qualcosa di completamente nuovo, possono cambiare il corso di una vita. Questo è quello che scoprirà Bianca nel pieno di una crisi esistenziale. Nuovi incontri, la scoperta di legami speciali e l’ascolto di chi ci ha sempre voluto bene.

Spostandosi in provincia, al Multisala Cinergia di Legnago troviamo, alle 19 e 21.30, “La zona di interesse” (Gran Bretagna, Polonia USA, 2023) di Jonathan Glazer, già Grand Prix a Cannes 2023 e premiato agli Oscar 2024 come miglior film internazionale. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno: giornate fatte di gite in barca, il lavoro d’ufficio di lui, i tè con le amiche di lei e le scampagnate in bici con i figli. Ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la curata villetta con giardino della famiglia si trova esattamente di fianco al muro del campo.

Doppia proiezione al Multisala Cristallo di San Bonifacio, dove, alle 18.30 e 21.15, inizia “Dune - Parte 2” (USA, Canada, 2024) di Denis Villeneuve, secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo di Frank Herbert. Il film esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Ultima proiezione alle 21.30 all’insegna del cinema italiano con “Un altro ferragosto” (Italia, 2024) di Paolo Virzì. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, sono destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

