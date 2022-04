Proseguono nelle sale di Verona e provincia i martedì al cinema con tre euro: i film in programma il 19 aprile

Terzo appuntamento martedì 19 aprile nelle sale cinematografiche di Verona e provincia con la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, pluriennale progetto di successo della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

A chi vive in città, il Multisala Rivoli propone alle 17, 19.15 e 21.30 la visione di “Io lo so chi siete” (Italia, 2020, 65’) di Alessandro Colizzi. Vincenzo Agostino, da ormai trentuno anni si batte con forza e determinazione nella richiesta di verità e giustizia sull’uccisione da parte della mafia del proprio figlio, Nino, poliziotto, e della nuora, Ida Castelluccio, incinta. Era il 5 agosto 1989, e i due coniugi si trovavano a Villagrazia di Carini, dai genitori di Nino. Il poliziotto fu colpito da vari proiettili mentre cercava di mettere in salvo la moglie. Lei fu freddata da un solo colpo mentre si avvicinava al marito ed urlava agli aggressori "Io so chi siete".

Il Multisala Cinergia di Legnago offre, invece, la possibilità di vedere, alle 17 e alle 21.15, “The Batman” (USA, 2022, 175’) di Matt Reeves. Gotham City è in mano alla corruzione, che dilaga tra le più alte cariche della città, dove Batman sembra esser l'unico che cerchi di garantire giustizia. Il vigilante, però, non immagina che il nuovo killer, L'Enigmista, che semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce la sua identità, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l'affascinante Catwoman, Il Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone.

Tutti i martedì dei mesi di aprile, maggio e novembre 2022, gli appassionati avranno la possibilità di apprezzare nuovi titoli cinematografici, scoprire, o riscoprire, nuovi attori e registi al costo di soli tre euro, riappropriandosi del piacere di tornare a vivere le sale cinematografiche.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

