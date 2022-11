Nelle sale di Verona e provincia "La Regione ti porta al cinema con tre euro": i film di martedì 15 novembre 2022

Proseguono nelle sale di Verona e provincia martedì 15 novembre gli appuntamenti con le proiezioni dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Multisala Rivoli offre, alle 17 e alle 21.30, la visione di “Triangle of sadness” (Svezia, 2022, 149) di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Una coppia di modelli, Carl e Yaya, partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante con il debole per gli alcolici e Karl Marx. Tutto all'inizio sembra piacevole e "instagrammabile", ma un evento catastrofico trasforma il viaggio in un'avventura in cui ogni gerarchia viene capovolta.

In provincia, al Multisala Cinergia troviamo invece, alle 18.40 e 21.40, il film “Ticket to Paradise” (USA, 2022, 104’) di Ol Parker. Georgia e David si sono tanti amati, anni prima e prima che tutto li separasse. Lei vive a Los Angeles, lui a Chicago. Punto di incontro è la loro 'bambina', fresca di laurea e in volo per Bali. La vacanza premio in paradiso diventa presto un inferno per mamma e papà, raggiunti da una notizia ferale: Lily ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese. In guerra su tutto per una volta concordano e trovano un terreno di intesa: impedire alla figlia beneamata il loro stesso errore. Boicottare il matrimonio è il piano ma il paradiso e due camere adiacenti sortiranno l'amore e la resa.

Per tutto il mese di novembre ci si potrà recare ogni martedì nelle sale cinematografiche aderenti assistendo alle proiezioni al costo di soli tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

È consigliabile la prenotazione.

Foto Triangle of Sadness 3 - Fredrik Wenzel - ©Plattform Produktion via Ufficio Stampa Studio Pierrepi - Giuseppe Bettiol