Nelle sale di Verona e provincia "La Regione ti porta al cinema con tre euro": i film di martedì 14 marzo 2023

Proseguono marted 14 marzo nelle sale di Verona e provincia gli appuntamenti dell?edizione 2023 de ?La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema?, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d?Essai (FICE) delle Tre Venezie e l?Unione Interregionale Triveneta AGIS.

In città, due sono le proposte di questa settimana al Multisala Rivoli. La prima, in cartellone alle 17 e alle 19.15, è la proiezione in versione originale sottotitolata di ?Aftersun? (Gran Bretagna, USA, 2022, 96?) di Charlotte Wells. In un resort che ha visto giorni migliori, l?undicenne Sophie si gode i rari momenti che riesce a trascorrere con suo padre, l?idealista e amorevole Calum. Vent?anni dopo, il ricordo della loro ultima vacanza diventa un ritratto potente e straziante del loro rapporto. A seguire, alle 21.30, la seconda: ?L'ultima notte di Amore? (Italia, 2023, 120?) di Andrea Di Stefano. Di Franco Amore si dice che è Amore di nome e di fatto. Di se stesso lui racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all?indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l?amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Spostandosi in provincia, il Multisala Cinergia di Legnago invita alla visione, alle 19 e alle 21.15, di ?Empire of Light? (USA, 2022, 119?) di Sam Mendes. Hilary è la direttrice di un cinema alle prese con la sua salute mentale, mentre Stephen è un nuovo impiegato che vuole evadere dalla vita di provincia. Insieme trovano un senso di appartenenza e sperimentano il potere curativo dell'arte.

Al Multisala Cristallo di San Bonifacio troviamo, infine, alle 19 e alle 21.15, la proiezione a tre euro di ?The whale? (USA, 2022, 117?) di Darren Aronofsky. L?opera racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità? che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un?ultima possibilità? di redenzione.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

