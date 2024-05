Il martedì si va al cinema a soli 3 euro a Verona e in provincia: tutti i film in programma il 14 maggio 2024

Proseguono martedì 14 maggio nelle sale di Verona e provincia le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato nell’ambito della convenzione Regione/AGIS-ANEC in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, doppia proiezione al Multisala Rivoli dove, alle 17, 19.15 e 21 inizia “La sposa cadavere” (Gran Bretagna 2005) di Tim Burton e Mike Johnson. Ambientato in un villaggio europeo del XIX secolo, questo lungometraggio animato in stop-motion segue la vicenda di Victor, un giovane scappato nella foresta che si ritrova congiunto in matrimonio a una misteriosa sposa cadavere, mentre la sua vera sposa Victoria attende abbandonata nel mondo dei vivi. Anche se la vita nel regno dei morti si dimostra molto più movimentata della sua rigida educazione, Victor impara che non c’è nulla in questo mondo – o nel prossimo – che lo possa tenere lontano dal suo unico vero amore. In alternativa, alle 17.30 e 21 si può decidere per “Challengers” (USA, 2024) di Luca Guadagnino. Tashi Duncan, un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick, un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

In provincia, doppia proiezione anche al Multisala Cinergia di Legnago. Si parte alle 19 e 21.15 con “One life” (USA, 2023) di James Hawes. Il film racconta la storia vera di Sir Nicholas "Nicky" Winton, un giovane broker londinese che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò 669 bambini profughi da morte certa. Cinquant'anni dopo, nel 1988, Nicky vive ancora nel ricordo della triste sorte di quei bambini che non ha potuto portare in salvo in Inghilterra, incolpandosi sempre di non essere stato in grado di aver fatto di più. Ma il destino gli riserva un incontro inaspettato. Inoltre, alle 19.15 e 21.30 si potrà vedere a costo ridotto anche “Un mondo a parte” (Italia, 2024) di Riccardo Milani. Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo. Il film è in cartellone anche al Multisala Cristallo di San Bonifacio alle 19.15 e 21.15.

Tutti i martedì del mese, gli appassionati potranno entrare in sala con un biglietto al costo ridotto di tre euro, che permetterà loro di apprezzare su grande schermo opere di qualità provenienti dai più importanti festival cinematografici del mondo, nonché scoprire le novità cinematografiche appena uscite.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni:

Fice Tre Venezie

One life di James Hawes / foto Ufficio Stampa Studio Pierrepi