Il martedì si va al cinema a soli 3 euro a Verona e in provincia: tutti i film in programma il 12 marzo 2024

Proseguono, martedì 12 marzo nelle sale di Verona e provincia le proiezioni de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Multisala Rivoli propone, alle 17, 19.15 e 21.30, la visione a costo ridotto di “One life” (USA, 2023) di James Hawes. racconta la storia vera di Sir Nicholas "Nicky" Winton, un giovane broker londinese che nei mesi precedenti lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale salvò 669 bambini profughi da morte certa. Cinquant'anni dopo, nel 1988, Nicky vive ancora nel ricordo della triste sorte di quei bambini che non ha potuto portare in salvo in Inghilterra, incolpandosi sempre di non essere stato in grado di aver fatto di più. Ma il destino gli riserva un incontro inaspettato.

Spostandosi in provincia, il film protagonista è “Bob Marley, One love” (USA, 2024) di Reinaldo Marcus Green. Il film celebra la vita e la musica di un'icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, il pubblico scoprirà la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria. Lo troviamo, infatti, sia al Multisala Cinergia di Legnago (ore 19.15 e 20.30) sia al Multisala Cristallo di San Bonifacio (ore 19 e 21.45).

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

