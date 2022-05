A Verona e provincia nuovo appuntamento con "I martedì al cinema" a soli 3 euro: i film del 10 maggio

Cinema di qualità a Verona e provincia con “I martedì al cinema”

Si torna di nuovo in sala, martedì 10 maggio, nei cinema di Verona e provincia con le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Multisala Rivoli propone alle 19.15 il film “La figlia oscura” (USA, 2021, 121’) di Maggie Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e premiato a Venezia per la migliore sceneggiatura. Durante una vacanza al mare da sola, Leda rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, oltre che dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata, Leda è sopraffatta dai suoi ricordi personali legati alle prime fasi della maternità.

In provincia, nel cartellone del Multisala Cinergia di Legnago troviamo, alle 19 e 21.30, “Downton Abbey II - Una nuova era” (Gran Bretagna, 2022, 125’) di Simon Curtis. Violet Crawley, contessa di Grantham, riceve un'inaspettata eredità: un aristocratico francese le ha lasciato una villa in riva al mare che lei ha deciso di donare alla nipote Sybbie. Ma la moglie del conte francese vuole impugnare il testamento. Una parte della famiglia Crawley si trasferisce sulla Riviera su invito del figlio del conte, mentre a Downton Abbey resta Lady Mary, a gestire la troupe di un film hollywoodiano il cui compenso allevierà i debiti e contribuirà alla riparazione del tetto della prestigiosa magione.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. È consigliabile la prenotazione.

