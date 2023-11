Martedì al cinema a solo 3 euro, nuovo appuntamento a Verona e provincia: tutti i film del 14 novembre 2023

Proseguono martedì 14 novembre nelle sale cinematografiche di Verona e provincia gli appuntamenti con le proiezioni a costo ridotto della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

Un’occasione non solo per vedere le ultime produzioni cinematografiche italiane e internazionali, ma anche approfondire la visione attraverso le introduzioni di critici cinematografici ed esperti presenti in sala. Questa settimana Enrico Gheller dell’Università degli Studi di Udine, introdurrà il pubblico alla visione di “Comandante” (Italia, 2023) di Edoardo De Angelis in cartellone alle 19.15 al Multisala Cristallo di San Bonifacio.

Rimanendo in città, due le proposte del Multisala Rivoli in questo secondo martedì di rassegna. Alle 17, 19.10 e 21.30, inizia la proiezione di “Il caftano blu”(Marocco, 2022) di Maryam Touzani. Il film, premiato a Cannes nella sezione Un Certain Regard, racconta di un triangolo amoroso in una piccola città marocchina dove sono vietate le relazioni gay. Touzani esplora un connubio complesso con tenerezza e grazia in un film sincero e superbamente interpretato che si svolge in modi inaspettati e rincuoranti. Alle 18.50 e 21.10 si prosegue con “La città delle sirene” (Italia, 2020) di Giovanni Pellegrini. La notte del 12 novembre 2019 Venezia è stata colpita da una serie di inondazioni che hanno sommerso la città per una settimana. Partendo dalle immagini della sua casa e del suo studio allagati il regista racconta in prima persona cosa vuol dire convivere con l’acqua alta e come la sua città affronta la catastrofe. Ne scaturisce una riflessione sul vivere nella prima linea del cambiamento climatico che minaccia di far scomparire il nostro mondo.

In provincia, al Multisala Cinergia di Legnago troviamo, alle 20.15, “Killers of the Flower Moon” (USA, 2023) di Martin Scorsese. All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Infine, alle 19.15, al Multisala Cristallo di San Bonifacio Enrico Gheller dell’Università degli Studi di Udine, introdurrà il pubblico alla visione di “Comandante” (Italia, 2023) di Edoardo De Angelis. Il film racconta la storia di Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina che durante la Seconda Guerra Mondiale contravvenne agli ordini del suo comando per portare in salvo i 26 uomini che avevano provato ad affondarlo.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie. Il costo del biglietto è di 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Leonardo Di Caprio in Killers of the Flower Moon Martin Scorsese / foto Ufficio Stampa Studio Pierrepi Giuseppe Bettiol