Marracash in concerto all’Arena di Verona

Marracash è pronto a conquistare uno dei luoghi simbolo dell’arte italiana, esibendosi a cielo aperto nella spettacolare Arena di Verona! Friends & Partners in accordo con Arena di Verona Srl comunica che il concerto di Marracash all’Arena di Verona, previsto il 28 aprile 2022 (recupero del 22 maggio 2020 e del 18 settembre 2021), è posticipato a domenica 25 settembre 2022.

«Guardami sono volato su. Sì quattro Forum un solo tour. Pure l'Arena come Ben-Hur». Sono le parole di Marracash nel brano prodotto da Crookers & Nic Sarno, per il primo episodio della nuova stagione di Red Bull 64 Bars, il format che vede l’incontro tra un beatmaker e un MC provenienti da mondi sonori diversi per la creazione di un brano inedito. La sfida creativa che mette a dura prova gli artisti è nel comporre 64 barre, dove ogni barra è un verso, senza la possibilità di inserire un ritornello.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data.

