I Marlene Kuntz in concerto al The Factory di San Martino Buon Albergo

Quando Dal 19/11/2022 al 19/11/2022 Orario non disponibile

Sabato 19 Novembre i Marlene Kuntz arrivano al The Factory di San Martino Buon Albergo per una tappa di presentazione del nuovo album "Karma Clima", già disponibile sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile, che prende il nome dall’omonimo progetto che sta accompagnando il gruppo da quasi un anno.

"Karma Clima" è un concept album sul cambiamento climatico composto da 9 tracce alle quali ha voluto prestare la sua voce anche Elisa, con un featuring nel brano “Laica preghiera”. La band da ottobre 2021 ha tenuto concerti e presentazioni in tutta Italia, alla ricerca di quelle realtà che sono un modello in materia di ecosostenibilità e in nome del dovere etico di creare un senso di responsabilità verso il mondo che abitiamo.

Le tappe di questo progetto itinerante che unisce arte e sostenibilità è stato certificato Ecorider da Worldrise Onlus, poiché non prevede l’utilizzo di plastica monouso e imballaggio, minimizza gli sprechi e facilita il corretto smaltimento dei rifiuti. Durante il tour, i Marlene Kuntz utilizzano le borracce ufficiali dell'opera relazionale Uno Di Un Milione realizzata sul monte Pejo3000 nel Parco Nazionale dello Stelvio in Val di Sole per sensibilizzare comunità residente e Turismo sulla tutela del patrimonio idrico della Val di Sole.

Prevendite disponibili al link: bit.ly/Marlene-KarmaClima. L’ingresso è riservato ai soci The Factory, con la possibilità di sottoscrivere la tessera direttamente sul sito del www.thefactoryvr.com.

Marlene Kuntz - foto Ufficio Stampa A-Z Press