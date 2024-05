Mark Geary live at Roof Garden

Giovedì 16 maggio 2024 il Roof Garden di Hotel Corte Ongaro ospiterà un cantautore irlandese di grande levatura. Mark Geary nasce a Dublino in una famiglia di 7 fratelli ed esprime il suo talento artistico negli anni '90, nell'alveo culturale di Glen Hansard, Mic Christopher e Damien Rice. A 21 anni si trasferisce nell'East Village di New York City. Fa base artistica nel Sin-é Café del fratello Karl Geary, luogo magico di Manhattan dove Jeff Buckley ha inciso il suo famosissimo live.

Altro palco su cui ha lavorato da resident è il celebre The Scatcher. I suoi 5 album hanno ottenuto grande successo negli Stati Uniti ed in Irlanda. Alcune sue canzoni sono impreziosite dalla partecipazione di Glen Hansard. Sul Roof Garden Mark presenterà il suo sesto album, pubblicato nel 2024: In The Time of Locusts. Il suo set sarà parte in solo, parte accompagnato da membri della band The Fireplaces.

I posti a sedere sono limitati e verranno attribuiti in base all'ordine di prenotazione, che potrà essere effettuata scrivendo a info@corteongaro.it o chiamando lo 0458204260, cui riferirsi anche per info e costi.