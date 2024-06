Marionette dell'arte: "I piccoli di Podrecca" inaugurano la stagione estiva all'aperto del Teatro Dim

Un portellone si apre, i marionettisti de "I piccoli di Podrecca on the road" (Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia) si affacciano, da altoparlanti sistemati sul mezzo giungono le note che accompagnano i numeri – sempre intessuti di musica – dei Piccoli che, come per magia, appaiono davanti al furgone e su questo inusuale palcoscenico presentano numeri vecchi e nuovi del loro sterminato, divertente e sorprendente repertorio.

Lo spettacolo si compone di una seria dei più amati numeri del classico “Varietà” e del repertorio dei "Piccoli di Podrecca" a cui si intrecciano alcune novità ispirati al circo, al mondo dello spettacolo, o ai popoli e al folklore. Se i bambini saranno ammaliati dalle buffe gag dei Piccoli, gli adulti troveranno affascinante la perizia che guida ogni loro movimento: grazie all’articolato sistema dei fili e all’affiatamento degli animatori, compiono gesti molto minuti e incredibili, ad esempio suonano uno strumento, aprono occhi e bocca, scuotono i capelli.

Il teatro dei Piccoli di Podrecca fu fondato nel 1914 a Roma da Vittorio Podrecca, originario di Cividale del Friuli. La Compagnia ha trionfato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, all’Egitto, all’Unione Sovietica, da Londra a Parigi da New York a Buenos Aires, raggiungendo la fama internazionale tra le due guerre. Ebbero ammiratori di grande prestigio, come Winston Churchill, George Bernard Shaw, Eleonora Duse.

Biglietto unico 5 euro

Biglietteria online presso il sito di Fondazione AIDA: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/dim-estate-2024-castelnuovo-del-garda/

Foto ufficio stampa Fondazione Aida