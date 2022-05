Mario Cammalleri protagonista di Verona Beat

Sabato sera (28 maggio) dalle 20.15 all’osteria con pizza Vecchia Rama a San Peretto di Negrar va in scena uno dei grandi protagonisti della splendida rivoluzionaria epopea degli anni Sessanta: Mario Cammalleri, entertainer di lungo corso, maestro nell’animazione delle sue serate fatte di pianoforte, voce e tanta energia.

«Mario é un ciclone che si abbatte sulla platea, spazzando via la tristezza e lasciando tanta gioia e serenitá», spiega il promoter Gió Zampieri, che ricorda «le origini musicali di Marietto Beethoven, come era conosciuto ai suoi esordi nel 1965 con Le Scosse, poi con i Sex Machine, Titti Bianchi e i Giovani, i Monelli di Carmelo Rudy Spinale e tanti altri, fino ad arrivare ad un suo trio jazz ed alla grande emozione di suonare a quattro mani con Stefano Bollani. Mario era protagonista di tutti i maggiori eventi beat dell’epoca. Al cinema teatro Corallo nel 1966 con le Scosse a condividere il palco con Rokes, Memphis, Tornados e tanti altri. A Bussolengo ancora con i Rokes, in giro per l’Italia con i Giovani di Titti Bianchi e con i Monelli».

Oggi Cammalleri si distingue per un repertorio che spazia dallo swing, agli anni Sessanta, alla canzone d'autore con particolare attenzione a Paolo Conte ed ai grandi successi d'ogni epoca, oltre ai ballabili che scatenano l’allegria. Lui é sempre stato in grado di condurre per mano il suo pubblico, rendendolo coprotagonista dei suoi show.

Informazioni e contatti

Per prenotare un tavolo telefonare al 348 6621113.

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.